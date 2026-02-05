Матч Финляндия — Канада на Олимпиаде перенесён из‑за норовируса у финских хоккеисток
Матч Финляндия – Канада на Олимпиаде перенесён с 5 на 12 февраля из‑за норовируса у финских хоккеисток. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея. В среду, 4 февраля, стало известно, что четыре хоккеистки сборной Финляндии заразились норовирусом перед стартом ОИ-2026.
Олимпийские игры 2026 (ж) . Группа A
12 февраля 2026, четверг
Финляндия
Не начался
Канада
Сегодня, 5 февраля, 13 игроков женской сборной Финляндии по хоккею находятся на карантине — либо из-за болезни, либо из-за контакта с заражёнными. На тренировке присутствовали лишь 10 хоккеисток.
На групповом этапе сборная Финляндии сыграет с командами Канады, США, Чехии и Швейцарии. Первую встречу финские хоккеистки проведут со сборной Канады 5 февраля в 23:10 мск.
