Матч Финляндия — Канада на Олимпиаде перенесён из‑за норовируса у финских хоккеисток

Матч Финляндия – Канада на Олимпиаде перенесён с 5 на 12 февраля из‑за норовируса у финских хоккеисток. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея. В среду, 4 февраля, стало известно, что четыре хоккеистки сборной Финляндии заразились норовирусом перед стартом ОИ-2026.

Сегодня, 5 февраля, 13 игроков женской сборной Финляндии по хоккею находятся на карантине — либо из-за болезни, либо из-за контакта с заражёнными. На тренировке присутствовали лишь 10 хоккеисток.

На групповом этапе сборная Финляндии сыграет с командами Канады, США, Чехии и Швейцарии. Первую встречу финские хоккеистки проведут со сборной Канады 5 февраля в 23:10 мск.