The Athletic: «Кингз» дали Панарину 22 миллиона причин смириться с решением «Рейнджерс»

Журналист Винс Меркольяно в статье на сайте The Athletic высказался относительно перехода российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Кульминацией краха «Рейнджерс» стало письмо Друри, в котором он объявил о планах перестроить ослабленный состав и сообщил Панарину о намерении расстаться. Это решение сильно ударило по Панарину, разрушив все надежды завершить карьеру в команде, которую он сам выбрал менее семи лет назад.

«Кингз» дали ему 22 миллиона причин смириться с этим — общая сумма его нового двухлетнего контракта. В итоге именно болельщики «Рейнджерс» оказались в невыгодном положении. Панарин подарил им долгожданную звезду и множество прекрасных воспоминаний, закрепив за собой место одного из лучших и самых зрелищных игроков в истории организации. Но его последняя глава была одновременно разочаровывающей и бесцеремонной, бросив тень на наследие, которому, казалось, суждено было закончиться счастливее», — написал Меркольяно.