Дейв Барр рассказал о выборе состава «Авангарда» на матч в отсутствие Ги Буше
Поделиться
Исполняющей обязанности главного тренера «Авангарда» Дейв Барр рассказал о выборе состава омского клуба на встречу с «Автомобилистом» в отсутствие Ги Буше.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов (Блэкер) – 11:04 (5x5)
«Конечно, я предвкушаю сегодняшний матч, несмотря на то что мне доводилось быть и главным тренером, и исполняющим обязанности. В целом Ги Буше доверил мне полное право выбора на сегодняшнюю встречу. Но я считаю, что мы должны использовать то, что приносило нам результат. Когда у тебя серия побед из восьми матчей, то ждать грандиозных изменений не стоит», — приводит слова Барра пресс-служба омичей.
Напомним, Ги Буше предоставлен запланированный отпуск.
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
16:57
-
16:44
-
16:25
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:25