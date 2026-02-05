Дейв Барр рассказал о выборе состава «Авангарда» на матч в отсутствие Ги Буше

Исполняющей обязанности главного тренера «Авангарда» Дейв Барр рассказал о выборе состава омского клуба на встречу с «Автомобилистом» в отсутствие Ги Буше.

«Конечно, я предвкушаю сегодняшний матч, несмотря на то что мне доводилось быть и главным тренером, и исполняющим обязанности. В целом Ги Буше доверил мне полное право выбора на сегодняшнюю встречу. Но я считаю, что мы должны использовать то, что приносило нам результат. Когда у тебя серия побед из восьми матчей, то ждать грандиозных изменений не стоит», — приводит слова Барра пресс-служба омичей.

Напомним, Ги Буше предоставлен запланированный отпуск.