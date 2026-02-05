«Один из самых ярких моментов карьеры». Драйзайтль — о том, что стал знаменосцем Германии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о том факте, что вместе с прыгуньей с трамплина Катариной Шмид стал знаменосцем команды Германии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Всё, что я могу сказать: вау, огромная честь. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Поддержка болельщиков и спортсменов очень много значит для меня и наполняет меня гордостью. Мысль о том, что в пятницу вечером я выйду на «Сан-Сиро» в качестве знаменосца немецкой команды, вызывает у меня мурашки по коже. Это один из самых ярких моментов моей карьеры», — написал Драйзайтль на своей странице в социальной сети.