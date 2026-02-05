Журналист TSN показал главную хоккейную арену Олимпийских игр во время официального матча

Журналист TSN Марк Мастерс присутствует на игре женского олимпийского турнира по хоккею между командами Италии и Франции.

Мастерс прокомментировал состояние главной хоккейной арены Олимпийских игр «Санта-Джулии»: «Некоторое время ситуация была неопределённой, но арена готова к хоккею».

Фото: x.com/markhmasters

Фото: x.com/markhmasters

Напомним, ранее было немало нареканий к главной арене хоккейного турнира из-за сроков подготовки. НХЛ совместно с ИИХФ отслеживали строительство арены.

11 февраля матчем между сборными Словакии и Финляндии в Милане должен стартовать первый олимпийский турнир с участием сильнейших хоккеистов планеты за последние 12 лет.