Журналист TSN показал главную хоккейную арену Олимпийских игр во время официального матча

Журналист TSN Марк Мастерс присутствует на игре женского олимпийского турнира по хоккею между командами Италии и Франции.
Мастерс прокомментировал состояние главной хоккейной арены Олимпийских игр «Санта-Джулии»: «Некоторое время ситуация была неопределённой, но арена готова к хоккею».
Фото: x.com/markhmasters
Фото: x.com/markhmasters
Напомним, ранее было немало нареканий к главной арене хоккейного турнира из-за сроков подготовки. НХЛ совместно с ИИХФ отслеживали строительство арены.
11 февраля матчем между сборными Словакии и Финляндии в Милане должен стартовать первый олимпийский турнир с участием сильнейших хоккеистов планеты за последние 12 лет.