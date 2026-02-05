Скидки
Главная Хоккей Новости

Журналист TSN показал главную хоккейную арену Олимпийских игр во время официального матча

Журналист TSN показал главную хоккейную арену Олимпийских игр во время официального матча
Комментарии

Журналист TSN Марк Мастерс присутствует на игре женского олимпийского турнира по хоккею между командами Италии и Франции.

Олимпийские игры 2026 (ж) . Группа B
05 февраля 2026, четверг. 16:40 МСК
Италия
1-й период
1 : 1
Франция
0:1 De Serres (Rozier) – 09:42 (pp)     1:1 Tutino (Mattivi) – 10:42    

Мастерс прокомментировал состояние главной хоккейной арены Олимпийских игр «Санта-Джулии»: «Некоторое время ситуация была неопределённой, но арена готова к хоккею».

Фото: x.com/markhmasters

Фото: x.com/markhmasters

Напомним, ранее было немало нареканий к главной арене хоккейного турнира из-за сроков подготовки. НХЛ совместно с ИИХФ отслеживали строительство арены.

11 февраля матчем между сборными Словакии и Финляндии в Милане должен стартовать первый олимпийский турнир с участием сильнейших хоккеистов планеты за последние 12 лет.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
