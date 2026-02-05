В КХЛ рассказали о подготовке арены в Шанхае к вынесенным матчам

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей Доброхвалов рассказал о подготовке арены в Шанхае к вынесенным матчам «Шанхайских Драконов». Команда в Китае сыграет с «Сибирью» (5 марта) и «Барысом» (7 марта).

«Арена в данный момент как раз готовится к этому событию, туда завозится оборудование видеогола, спортивной телематики. Сейчас на арену вышел китайский телевещатель — компания CCTV, которая будет заниматься производством трансляции, поэтому подготовка идёт полным ходом», — приводит слова Доброхвалова ТАСС.

Последний раз вынесенный матч КХЛ проходил в Ташкенте в декабре 2024 года, тогда московский «Спартак» со счётом 3:2 в овертайме обыграл минское «Динамо».