В КХЛ рассказали о подготовке арены в Шанхае к вынесенным матчам
Поделиться
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей Доброхвалов рассказал о подготовке арены в Шанхае к вынесенным матчам «Шанхайских Драконов». Команда в Китае сыграет с «Сибирью» (5 марта) и «Барысом» (7 марта).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Арена в данный момент как раз готовится к этому событию, туда завозится оборудование видеогола, спортивной телематики. Сейчас на арену вышел китайский телевещатель — компания CCTV, которая будет заниматься производством трансляции, поэтому подготовка идёт полным ходом», — приводит слова Доброхвалова ТАСС.
Последний раз вынесенный матч КХЛ проходил в Ташкенте в декабре 2024 года, тогда московский «Спартак» со счётом 3:2 в овертайме обыграл минское «Динамо».
Материалы по теме
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
17:43
-
17:29
-
17:15
-
16:57
-
16:44
-
16:25
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:00