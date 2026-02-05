«Тебя не трясёт, но будто нет ног». Кузнецов — о победе над сборной Канады на МЧМ-2012

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов и форвард «Авангарда» Наиль Якупов рассказали о своих впечатлениях от победной игры за молодёжную сборную России над командой Канады (6:5) на чемпионате мира — 2012.
Якупов: В эмоциональном плане этот матч — номер один в моей жизни. 100% Калгари, большой стадион, весь красный. Стадион весь встал в последние пять минут, они начали нам закладывать.
Кузнецов: 20 тысяч просто орёт, ты ничего не слышишь. Тебе 19 лет, ты ещё ни разу ничего такого не видел. Тебя не трясёт, но будто нет ног. Они начинают [забрасывать] одну, вторую. Понимаешь, что приплыли.
Якупов: Обидно было бы очень проиграть, не хотелось… В эмоциональном плане — номер один матч. На шведов уже вышли, и финал был такой…
Кузнецов: Мы свой финал выиграли в полуфинале.
Якупов: Да, 100% Этот матч был идеальный, крутой, — заявили хоккеисты в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева».
- 5 февраля 2026
-
17:43
-
17:29
-
17:15
-
16:57
-
16:44
-
16:25
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:00