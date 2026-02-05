Скидки
Хоккей

«Тебя не трясёт, но будто нет ног». Кузнецов — о победе над сборной Канады на МЧМ-2012

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов и форвард «Авангарда» Наиль Якупов рассказали о своих впечатлениях от победной игры за молодёжную сборную России над командой Канады (6:5) на чемпионате мира — 2012.

U20 ЧМ-2012 . 1/2 финала
04 января 2012, среда. 06:00 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 6
Россия U20
0:1 Кузнецов (Якупов) – 07:26 (5x5)     0:2 Нестеров (Желдаков) – 13:50 (5x4)     1:2 Коннолли (Хэмилтон, Юбердо) – 22:37 (6x5)     1:3 Кузнецов (Хохлачёв, Якупов) – 24:24 (5x5)     1:4 Кузнецов (Якупов, Сергеев) – 28:48 (5x5)     1:5 Хохлачёв (Кузнецов, Якупов) – 30:30 (5x4)     1:6 Кучеров (Григоренко, Земченко) – 47:54 (5x5)     2:6 Хэмилтон (Шайфли, Строум) – 49:20 (5x4)     3:6 Шварц (Галлахер) – 49:43 (5x5)     4:6 Галлахер (Хэмилтон) – 51:59 (5x5)     5:6 Гормли (Галлахер) – 54:17 (5x4)    

Якупов: В эмоциональном плане этот матч — номер один в моей жизни. 100% Калгари, большой стадион, весь красный. Стадион весь встал в последние пять минут, они начали нам закладывать.

Кузнецов: 20 тысяч просто орёт, ты ничего не слышишь. Тебе 19 лет, ты ещё ни разу ничего такого не видел. Тебя не трясёт, но будто нет ног. Они начинают [забрасывать] одну, вторую. Понимаешь, что приплыли.

Якупов: Обидно было бы очень проиграть, не хотелось… В эмоциональном плане — номер один матч. На шведов уже вышли, и финал был такой…

Кузнецов: Мы свой финал выиграли в полуфинале.

Якупов: Да, 100% Этот матч был идеальный, крутой, — заявили хоккеисты в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева».

