«Тебя не трясёт, но будто нет ног». Кузнецов — о победе над сборной Канады на МЧМ-2012

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов и форвард «Авангарда» Наиль Якупов рассказали о своих впечатлениях от победной игры за молодёжную сборную России над командой Канады (6:5) на чемпионате мира — 2012.

Якупов: В эмоциональном плане этот матч — номер один в моей жизни. 100% Калгари, большой стадион, весь красный. Стадион весь встал в последние пять минут, они начали нам закладывать.

Кузнецов: 20 тысяч просто орёт, ты ничего не слышишь. Тебе 19 лет, ты ещё ни разу ничего такого не видел. Тебя не трясёт, но будто нет ног. Они начинают [забрасывать] одну, вторую. Понимаешь, что приплыли.

Якупов: Обидно было бы очень проиграть, не хотелось… В эмоциональном плане — номер один матч. На шведов уже вышли, и финал был такой…

Кузнецов: Мы свой финал выиграли в полуфинале.

Якупов: Да, 100% Этот матч был идеальный, крутой, — заявили хоккеисты в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева».