Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ Фридман подробно рассказал о переговорах команд с представителями Панарина

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в статье на сайте Sportsnet поделился подробностями переговоров стороны Артемия Панарина с клубами НХЛ.

«Несколько источников сообщили, что «Сиэтл Кракен» предложил четырёхлетний контракт с кэпхитом выше, чем у Леона Драйзайтля. Контракт ключевого игрока «Эдмонтона» оценивается в $ 14 млн. Это… просто вау… но я не удивлён, что они на это согласились. Это смело и соответствует их планам.

Также Панарин хотел, чтобы в переговорах участвовали «Флорида» и «Тампа-Бэй». Эти две команды были в числе первых в его списке, особенно «Пантерз». «Анахайм» и «Сан-Хосе» практически не участвовали в переговорах.

По данным нескольких источников, попытка «Кингз» заполучить Панарина чуть не сорвалась за последние пару дней. С самого начала они опасались срока продления контракта с 34-летним нападающим. Но стороны обсуждали сумму в районе $ 45 млн. Я предполагаю, что это было пять лет с кэпхитом $ 9 млн, но точно сказать не могу. Во вторник всё рухнуло. «Лос-Анджелес» не захотел идти на это.

Панарин в среду заявил «Рейнджерс», что перейдёт только в «Лос-Анджелес», после чего «короли» вновь возобновили переговоры и договорились о контракте на два года», — написал Фридман.

