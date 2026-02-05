Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Виннипега» Нидеррайтер стал знаменосцем команды Швейцарии на открытии Олимпиады

Форвард «Виннипега» Нидеррайтер стал знаменосцем команды Швейцарии на открытии Олимпиады
Комментарии

Нападающий «Виннипег Джетс» Нино Нидеррайтер стал знаменосцем команды Швейцарии на открытии Олимпиады. Об этом сообщает журналист Майк Макинтайр на своей странице в социальной сети Х.

33-летний форвард сборной Швейцарии в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 55 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдёт 6 февраля. Её начало запланировано на 22:00 мск. Россияне не смогут принять участие в мероприятии, так как выступают на Играх в статусе нейтральных спортсменов (AIN).

Напомним, ранее был представлен окончательный состав Швейцарии на Олимпийские игры.

Материалы по теме
Состав мужской сборной Швейцарии по хоккею на Олимпиаду-2026 в Милане
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android