Форвард «Виннипега» Нидеррайтер стал знаменосцем команды Швейцарии на открытии Олимпиады

Нападающий «Виннипег Джетс» Нино Нидеррайтер стал знаменосцем команды Швейцарии на открытии Олимпиады. Об этом сообщает журналист Майк Макинтайр на своей странице в социальной сети Х.

33-летний форвард сборной Швейцарии в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 55 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдёт 6 февраля. Её начало запланировано на 22:00 мск. Россияне не смогут принять участие в мероприятии, так как выступают на Играх в статусе нейтральных спортсменов (AIN).

Напомним, ранее был представлен окончательный состав Швейцарии на Олимпийские игры.