Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов ответил на вопрос о том, как ведёт себя Андрей Разин в раздевалке

Евгений Кузнецов ответил на вопрос о том, как ведёт себя Андрей Разин в раздевалке
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов в беседе с защитником уфимского клуба Григорием Паниным и форвардом «Авангарда» Наилем Якуповым рассказал о работе с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным.

Якупов: Как себя Разин ведёт в раздевалке?

Кузнецов: Он эмоциональный, хочет побеждать каждую игру. Эмоции захлёстывают, и пытается из себя вытащить эмоцию.

Панин: Ты даёшь эту эмоцию?

Кузнецов: Я вообще никому не даю. Есть два правила в хоккее. [Первое] — тренер всегда прав. Второе — смотри пункт номер один, если что-то не устраивает, — заявили хоккеисты в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
«Тебя не трясёт, но будто нет ног». Кузнецов — о победе над сборной Канады на МЧМ-2012
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android