Евгений Кузнецов ответил на вопрос о том, как ведёт себя Андрей Разин в раздевалке

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов в беседе с защитником уфимского клуба Григорием Паниным и форвардом «Авангарда» Наилем Якуповым рассказал о работе с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным.

Якупов: Как себя Разин ведёт в раздевалке?

Кузнецов: Он эмоциональный, хочет побеждать каждую игру. Эмоции захлёстывают, и пытается из себя вытащить эмоцию.

Панин: Ты даёшь эту эмоцию?

Кузнецов: Я вообще никому не даю. Есть два правила в хоккее. [Первое] — тренер всегда прав. Второе — смотри пункт номер один, если что-то не устраивает, — заявили хоккеисты в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева».