Главная Хоккей Новости

«Отрежут язык, если что-то не то скажешь». Кузнецов — о встрече с Трампом в Белом доме

«Отрежут язык, если что-то не то скажешь». Кузнецов — о встрече с Трампом в Белом доме
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во время выступления форварда за «Вашингтон Кэпиталз».

— С утра приехали на тренировку, там уже Secret Service (секретная служба. — Прим. «Чемпионата»), который его охраняет. Заходишь в раздевалку, они тебя осматривают. После тренировки – в автобус, приехали в Белый дом. Там, оказывается, под землёй целый муравейник… Завели в Овальный кабинет, завели прессу. Он им дал 10 секунд, потом выгнал на трибуну. Потом было обычное общение. Крутой мужик, всех знает примерно. К нам вообще хорошо, говорит: «Вы — русские».

— Ты сказал что-нибудь Трампу?
— Нет, волнуешься. Что сказать? Отрежут язык, если что-то не то скажешь, — сказал Кузнецов в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева».

Евгений Кузнецов ответил на вопрос о том, как ведёт себя Андрей Разин в раздевалке
