Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Автомобилист, результат матча 5 февраля 2026 года, счёт 2:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Авангард» перевал победную серию из восьми матчей, уступив в овертайме «Автомобилисту»
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уральским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов (Блэкер) – 11:04 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский, Блажиевский) – 21:25 (5x5)     2:1 Потуральски – 38:11 (5x5)     2:2 Шаров (Мэйсек, Блэкер) – 58:08 (5x5)     2:3 Горбунов (Мэйсек, Галкин) – 61:27 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 12-й минуте первого периода Роман Горбунов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Николай Прохоркин восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Эндрю Потуральски вывел омский клуб вперёд. В конце третьего периода Александр Шаров сделал счёт 2:2. В овертайме победу гостям принёс бросок Романа Горбунова.

«Ястребы» прервали свою победную серию из восьми матчей.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги «Авангард» сыграет в гостях с «Адмиралом» 11 февраля. «Автомобилист» 10 февраля сразится в Магнитогорске с местным «Металлургом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android