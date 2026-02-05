«Авангард» перевал победную серию из восьми матчей, уступив в овертайме «Автомобилисту»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уральским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 12-й минуте первого периода Роман Горбунов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Николай Прохоркин восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Эндрю Потуральски вывел омский клуб вперёд. В конце третьего периода Александр Шаров сделал счёт 2:2. В овертайме победу гостям принёс бросок Романа Горбунова.

«Ястребы» прервали свою победную серию из восьми матчей.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги «Авангард» сыграет в гостях с «Адмиралом» 11 февраля. «Автомобилист» 10 февраля сразится в Магнитогорске с местным «Металлургом».