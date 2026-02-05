«Авангард» стал вторым участником розыгрыша Кубка Гагарина сезона‑2025/2026
«Авангард» стал вторым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Это стало возможно после того, как сегодня, 5 февраля 2026 года, омский клуб не проиграл в основное время в матче с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов (Блэкер) – 11:04 (5x5) 1:1 Прохоркин (Рашевский, Блажиевский) – 21:25 (5x5) 2:1 Потуральски – 38:11 (5x5) 2:2 Шаров (Мэйсек, Блэкер) – 58:08 (5x5) 2:3 Горбунов (Мэйсек, Галкин) – 61:27 (3x3)
На данный момент «Авангард» с 76 очками после 52 встреч занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи до конца регулярного сезона уже не покинут кубковую восьмёрку.
Ранее путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина оформил «Металлург», занимающий первое место в таблице Востока.
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги закончится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.
