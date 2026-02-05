«Авангард» стал вторым участником розыгрыша Кубка Гагарина сезона‑2025/2026

«Авангард» стал вторым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Это стало возможно после того, как сегодня, 5 февраля 2026 года, омский клуб не проиграл в основное время в матче с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

На данный момент «Авангард» с 76 очками после 52 встреч занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи до конца регулярного сезона уже не покинут кубковую восьмёрку.

Ранее путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина оформил «Металлург», занимающий первое место в таблице Востока.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги закончится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.