«Авангард» стал вторым участником розыгрыша Кубка Гагарина сезона‑2025/2026

«Авангард» стал вторым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Это стало возможно после того, как сегодня, 5 февраля 2026 года, омский клуб не проиграл в основное время в матче с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов (Блэкер) – 11:04 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский, Блажиевский) – 21:25 (5x5)     2:1 Потуральски – 38:11 (5x5)     2:2 Шаров (Мэйсек, Блэкер) – 58:08 (5x5)     2:3 Горбунов (Мэйсек, Галкин) – 61:27 (3x3)    

На данный момент «Авангард» с 76 очками после 52 встреч занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи до конца регулярного сезона уже не покинут кубковую восьмёрку.

Ранее путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина оформил «Металлург», занимающий первое место в таблице Востока.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги закончится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

