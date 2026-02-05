Скидки
Главная Хоккей Новости

«Наконец-то всё закончилось». Главный тренер «Рейнджерс» — об уходе Панарина

«Наконец-то всё закончилось». Главный тренер «Рейнджерс» — об уходе Панарина
Комментарии

Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз».

«Наконец-то всё закончилось. Иногда тревога или неопределённость переносятся сложнее, чем осознание завершённости. Все могут двигаться дальше. Безусловно, за то короткое время, что у меня была возможность работать с Хлебушком, у нас сложились прекрасные отношения, и он отличный хоккеист. Один из лучших в своём поколении. Его достижения здесь говорят сами за себя.

Артемий уникален в своём стиле игры. Он, безусловно, может развивать очень много атак и является одним из тех игроков, которые способны переломить ход игры. Поэтому мы желаем ему всего наилучшего. Я разговаривал с ним вчера вечером после того, как мне сообщили о сделке, и мы желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Салливана журналист Винс Меркольяно на своей странице в социальной сети Х.

Комментарии
