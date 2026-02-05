Скидки
«Бывает, не получилось». Евгений Кузнецов — о периоде игры за СКА

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал о своём периоде игры за санкт-петербургский СКА.

«В плане подготовки, условий, там всё создано. Бывает, не получилось. Там всё хорошо было до декабря. [Расторгли] по обоюдному», — сказал Кузнецов в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева».

33-летний нападающий сыграл за СКА 39 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «+13».

Всего в нынешнем сезоне у Кузнецова за уфимский клуб и «Металлург» 22 игры и 14 (2+12) очков.

Ранее Кузнецов рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

