«Тяжелейший матч, не зря 37 блоков сделали». Н. Заварухин — о победе «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о волевой победе над «Авангардом» (3:2 ОТ).
«Тяжелейший матч, понимали стиль «Авангарда», что будет много набросов, не зря сегодня 37 блокированных бросков сделали. Были во втором периоде разрывы в линиях между атакой и обороной, тяжело выходили из-под прессинга и много играли в своей зоне, но в третьем периоде парни сыграли здорово, перестроились, стали больше шайбой владеть, проявили характер. Забили гол вшестером и вырвали победу в овертайме. Победили за счёт командных действий, не буду никого выделять, в концовке проявили характер. Соперник своей агрессивной игрой нам многого не позволял, только в третьем периоде почувствовали свой хоккей. Самое приятное, что в таком матче у нас не было удалений, сыграли дисциплинированно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 5 февраля 2026
-
20:00
-
19:42
-
19:40
-
19:25
-
19:06
-
18:57
-
18:55
-
18:32
-
18:16
-
17:57
-
17:43
-
17:29
-
17:15
-
16:57
-
16:44
-
16:25
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30