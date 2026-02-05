«Тяжелейший матч, не зря 37 блоков сделали». Н. Заварухин — о победе «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о волевой победе над «Авангардом» (3:2 ОТ).

«Тяжелейший матч, понимали стиль «Авангарда», что будет много набросов, не зря сегодня 37 блокированных бросков сделали. Были во втором периоде разрывы в линиях между атакой и обороной, тяжело выходили из-под прессинга и много играли в своей зоне, но в третьем периоде парни сыграли здорово, перестроились, стали больше шайбой владеть, проявили характер. Забили гол вшестером и вырвали победу в овертайме. Победили за счёт командных действий, не буду никого выделять, в концовке проявили характер. Соперник своей агрессивной игрой нам многого не позволял, только в третьем периоде почувствовали свой хоккей. Самое приятное, что в таком матче у нас не было удалений, сыграли дисциплинированно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.