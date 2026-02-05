Скидки
Хоккей

«Тяжелейший матч, не зря 37 блоков сделали». Н. Заварухин — о победе «Автомобилиста»

«Тяжелейший матч, не зря 37 блоков сделали». Н. Заварухин — о победе «Автомобилиста»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о волевой победе над «Авангардом» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов (Блэкер) – 11:04 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский, Блажиевский) – 21:25 (5x5)     2:1 Потуральски – 38:11 (5x5)     2:2 Шаров (Мэйсек, Блэкер) – 58:08 (6x5)     2:3 Горбунов (Мэйсек, Галкин) – 61:27 (3x3)    

«Тяжелейший матч, понимали стиль «Авангарда», что будет много набросов, не зря сегодня 37 блокированных бросков сделали. Были во втором периоде разрывы в линиях между атакой и обороной, тяжело выходили из-под прессинга и много играли в своей зоне, но в третьем периоде парни сыграли здорово, перестроились, стали больше шайбой владеть, проявили характер. Забили гол вшестером и вырвали победу в овертайме. Победили за счёт командных действий, не буду никого выделять, в концовке проявили характер. Соперник своей агрессивной игрой нам многого не позволял, только в третьем периоде почувствовали свой хоккей. Самое приятное, что в таком матче у нас не было удалений, сыграли дисциплинированно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

