Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дюбуа вернулся в состав «Вашингтона», форвард не играл с ноября 2025 года из-за травмы

Дюбуа вернулся в состав «Вашингтона», форвард не играл с ноября 2025 года из-за травмы
Комментарии

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа вернулся в состав «Вашингтон Кэпиталз» после восстановления от травмы. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Дюбуа перенёс операцию на брюшных и приводящих мышцах. Он провёл шесть матчей в нынешнем регулярном чемпионате, два из которых – не полностью, и не набрал очков. Последний раз форвард играл 1 ноября 2025 года.

В минувшем сезоне Дюбуа набрал 66 (20+46) очков в 82 играх. Форвард был выбран «Коламбус Блю Джекетс» под третьим номером на драфте НХЛ 2016 года. Всего в НХЛ Дюбуа набрал 408 (165+ 243) очков в 604 встречах регулярного чемпионата за «Блю Джекетс», «Виннипег Джетс», «Кингз» и «Кэпиталз», а также 30 (11+19) очков в 53 играх Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Официально
«Вашингтон» вернул россиянина Тринеева в АХЛ, так и не выпустив на лёд до паузы на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android