Дюбуа вернулся в состав «Вашингтона», форвард не играл с ноября 2025 года из-за травмы

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа вернулся в состав «Вашингтон Кэпиталз» после восстановления от травмы. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Дюбуа перенёс операцию на брюшных и приводящих мышцах. Он провёл шесть матчей в нынешнем регулярном чемпионате, два из которых – не полностью, и не набрал очков. Последний раз форвард играл 1 ноября 2025 года.

В минувшем сезоне Дюбуа набрал 66 (20+46) очков в 82 играх. Форвард был выбран «Коламбус Блю Джекетс» под третьим номером на драфте НХЛ 2016 года. Всего в НХЛ Дюбуа набрал 408 (165+ 243) очков в 604 встречах регулярного чемпионата за «Блю Джекетс», «Виннипег Джетс», «Кингз» и «Кэпиталз», а также 30 (11+19) очков в 53 играх Кубка Стэнли.