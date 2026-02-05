Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Два первых периода — лучшие за последнее время». Барр — о поражении «Авангарда»

«Два первых периода — лучшие за последнее время». Барр — о поражении «Авангарда»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов (Блэкер) – 11:04 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский, Блажиевский) – 21:25 (5x5)     2:1 Потуральски – 38:11 (5x5)     2:2 Шаров (Мэйсек, Блэкер) – 58:08 (6x5)     2:3 Горбунов (Мэйсек, Галкин) – 61:27 (3x3)    

«Первый и второй отрезки были действительно классными, лучшими за последние 10 встреч в исполнении «Авангарда». Мы доминировали и полностью переиграли соперника, но они блокировали огромное количество бросков. А потом смогли забить в концовке третьего, сравняли счёт. В целом этот период был неплохой в нашем исполнении, но соперник воспользовался нашими ошибками. «Автомобилист» действительно надавил в концовке, создавал хорошие моменты. Мы немного откатились и не так агрессивно играли, как могли. В какой-то момент прекратили разыгрывать комбинации, такого плана не было, потому что мы хотим действовать агрессивно до самого конца», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» прервал победную серию из восьми матчей, уступив в овертайме «Автомобилисту»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android