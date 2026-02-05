«Два первых периода — лучшие за последнее время». Барр — о поражении «Авангарда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:3 ОТ).
«Первый и второй отрезки были действительно классными, лучшими за последние 10 встреч в исполнении «Авангарда». Мы доминировали и полностью переиграли соперника, но они блокировали огромное количество бросков. А потом смогли забить в концовке третьего, сравняли счёт. В целом этот период был неплохой в нашем исполнении, но соперник воспользовался нашими ошибками. «Автомобилист» действительно надавил в концовке, создавал хорошие моменты. Мы немного откатились и не так агрессивно играли, как могли. В какой-то момент прекратили разыгрывать комбинации, такого плана не было, потому что мы хотим действовать агрессивно до самого конца», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
