Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Буше сказал, что всё на моё усмотрение». Барр — о роли и. о. главного тренера «Авангарда»

«Буше сказал, что всё на моё усмотрение». Барр — о роли и. о. главного тренера «Авангарда»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр после поражения от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) рассказал про общение с наставником омского клуба Ги Буше относительно задач на игру.

«Мы разговаривали с Буше перед матчем, и я спросил, что он хочет увидеть. Он сказал, что всё на моё усмотрение, в том числе выпуск звеньев. В принципе, мы прекрасно понимаем, что нужно делать, у нас очень организованный хоккей. Иногда это не получается, но мы довольны тем, как ребята себя показали сегодня, потому что бо́льшую часть матча они выглядели лучше соперника», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Ги Буше пропустил игру в связи с предоставлением запланированного отпуска.

Материалы по теме
«Два первых периода — лучшие за последнее время». Барр — о поражении «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android