«Буше сказал, что всё на моё усмотрение». Барр — о роли и. о. главного тренера «Авангарда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр после поражения от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) рассказал про общение с наставником омского клуба Ги Буше относительно задач на игру.

«Мы разговаривали с Буше перед матчем, и я спросил, что он хочет увидеть. Он сказал, что всё на моё усмотрение, в том числе выпуск звеньев. В принципе, мы прекрасно понимаем, что нужно делать, у нас очень организованный хоккей. Иногда это не получается, но мы довольны тем, как ребята себя показали сегодня, потому что бо́льшую часть матча они выглядели лучше соперника», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Ги Буше пропустил игру в связи с предоставлением запланированного отпуска.