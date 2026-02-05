Минское «Динамо» в гостях разгромило «Ладу», забросив восемь шайб
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 8
Динамо Мн
Минск
1:0 Таймазов (Сетдиков, Михайлов) – 12:34 (5x5) 1:1 Хэмилтон (Пышкайло, Спунер) – 18:23 (5x5) 1:2 Мелош (Галиев, Лимож) – 25:16 (5x5) 2:2 Кугрышев (Чивилёв) – 29:50 (5x4) 2:3 Шипачёв (Бориков) – 34:01 (5x5) 3:3 Сетдиков (Савчик, Морозов) – 34:31 (5x5) 3:4 Лимож (Хэмилтон, Энас) – 41:41 (5x5) 3:5 Пинчук (Лимож, Энас) – 45:29 (5x5) 3:6 Диц (Энас, Шипачёв) – 51:13 (5x3) 3:7 Галиев (Энас, Шипачёв) – 51:35 (5x3) 3:8 Галиев (Диц, Шипачёв) – 53:02 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Динамо» шайбы забросили Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Вадим Шипачёв, Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Даррен Диц, Станислав Галиев (дубль). У «Лады» голы забили Арсен Таймазов, Дмитрий Кугрышев, Никита Сетдиков.
После данной победы «Динамо» прервало серию поражений из четырёх матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» примет на своём льду «Торпедо» 10 февраля. «Динамо» в этот же день примет в Минске череповецкую «Северсталь».
Комментарии
