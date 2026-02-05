Минское «Динамо» в гостях разгромило «Ладу», забросив восемь шайб

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Динамо» шайбы забросили Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Вадим Шипачёв, Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Даррен Диц, Станислав Галиев (дубль). У «Лады» голы забили Арсен Таймазов, Дмитрий Кугрышев, Никита Сетдиков.

После данной победы «Динамо» прервало серию поражений из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» примет на своём льду «Торпедо» 10 февраля. «Динамо» в этот же день примет в Минске череповецкую «Северсталь».