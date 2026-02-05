Тренер «Рейнджерс» ответил, вернётся ли травмированный Шестёркин в состав после перерыва

Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан ответил на вопрос, вернутся ли травмированные Игорь Шестёркин и Адам Фокс в строй после олимпийского перерыва.

«Я полон оптимизма. Думаю, они близки [к возвращению]. Они оба тренируются. Шести ещё официально не присоединился к команде, но уже тренируется. Фокси провёл несколько тренировок с командой и уже близок», — приводит слова Салливана журналист Винс Меркольяно на своей странице в социальной сети Х.

6 января «Рейнджерс» внесли голкипера в список травмированных. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Маммот» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой.

В нынешнем сезоне Игорь провёл 34 матча, одержав 17 побед при коэффициенте надёжности 2,45 и 91,3% отражённых бросков. Также в активе вратаря один шат-аут в этом сезоне.