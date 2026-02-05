Скидки
Главная Хоккей Новости

Кучеров — лучший хоккеист НХЛ с 2000 года по количеству очков на отрезке в 35 матчей

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт и набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Гюнцель) – 10:24     1:1 Самуэльссон – 16:53     1:2 Самуэльссон (Маклауд, Куинн) – 44:08     2:2 Бьёркстранд (Рэддиш, Кучеров) – 48:53 (pp)     2:3 Доун (Томпсон, Далин) – 54:53 (pp)     3:3 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 59:34     4:3 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 64:45    

Как сообщает журналист Сэм Лен на своей странице в социальной сети Х, Кучеров является лучшим хоккеистом НХЛ с 2000 года по количеству очков на отрезке в 35 встреч. За этот промежуток игр Никита в текущем сезоне записал на свой счёт 75 очков. Ранее лучший результат за данное количество матчей было у капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида — 73 очка в 2024 году.

На счету Кучерова 90 (29+61) очков в 50 встречах текущего сезона Национальной хоккейной лиги.

