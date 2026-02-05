Кучеров — лучший хоккеист НХЛ с 2000 года по количеству очков на отрезке в 35 матчей

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт и набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT).

Как сообщает журналист Сэм Лен на своей странице в социальной сети Х, Кучеров является лучшим хоккеистом НХЛ с 2000 года по количеству очков на отрезке в 35 встреч. За этот промежуток игр Никита в текущем сезоне записал на свой счёт 75 очков. Ранее лучший результат за данное количество матчей было у капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида — 73 очка в 2024 году.

На счету Кучерова 90 (29+61) очков в 50 встречах текущего сезона Национальной хоккейной лиги.