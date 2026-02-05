СКА одержал победу над одним из лидеров Запада «Северсталью»
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Сапего (Голдобин, Зеленов) – 10:10 (5x5) 1:1 Аймурзин (Скоренов, Калдис) – 39:18 (5x4) 1:2 Поляков (Короткий, Гримальди) – 54:06 (5x4) 1:3 Зыков (Голдобин, Плотников) – 56:16 (5x5)
На 11-й минуте первого периода Сергей Сапего открыл счёт во встрече. На последней минуте второго периода Данил Аймурзин восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Матвей Поляков вновь вывел СКА вперёд. Спустя две минуты Валентин Зыков сделал счёт 3:1.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо» 10 февраля. СКА в этот же день встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».
