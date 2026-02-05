СКА одержал победу над одним из лидеров Запада «Северсталью»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 11-й минуте первого периода Сергей Сапего открыл счёт во встрече. На последней минуте второго периода Данил Аймурзин восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Матвей Поляков вновь вывел СКА вперёд. Спустя две минуты Валентин Зыков сделал счёт 3:1.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо» 10 февраля. СКА в этот же день встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».