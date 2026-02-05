Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь — СКА, результат матча 5 февраля 2026 года, счёт 1:3, КХЛ 2025/2026

СКА одержал победу над одним из лидеров Запада «Северсталью»
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Сапего (Голдобин, Зеленов) – 10:10 (5x5)     1:1 Аймурзин (Скоренов, Калдис) – 39:18 (5x4)     1:2 Поляков (Короткий, Гримальди) – 54:06 (5x4)     1:3 Зыков (Голдобин, Плотников) – 56:16 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 11-й минуте первого периода Сергей Сапего открыл счёт во встрече. На последней минуте второго периода Данил Аймурзин восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Матвей Поляков вновь вывел СКА вперёд. Спустя две минуты Валентин Зыков сделал счёт 3:1.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо» 10 февраля. СКА в этот же день встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android