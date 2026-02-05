Скидки
Главная Хоккей Новости

«Мы очень сильно зависим от игры вратарей». Десятков — о разгромном поражении «Лады»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о разгромном поражении от минского «Динамо» (3:8) в Тольятти.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 8
Динамо Мн
Минск
1:0 Таймазов (Сетдиков, Михайлов) – 12:34 (5x5)     1:1 Хэмилтон (Пышкайло, Спунер) – 18:23 (5x5)     1:2 Мелош (Галиев, Лимож) – 25:16 (5x5)     2:2 Кугрышев (Чивилёв) – 29:50 (5x4)     2:3 Шипачёв (Бориков) – 34:01 (5x5)     3:3 Сетдиков (Савчик, Морозов) – 34:31 (5x5)     3:4 Лимож (Хэмилтон, Энас) – 41:41 (5x5)     3:5 Пинчук (Лимож, Энас) – 45:29 (5x5)     3:6 Диц (Энас, Шипачёв) – 51:13 (5x3)     3:7 Галиев (Энас, Шипачёв) – 51:35 (5x3)     3:8 Галиев (Диц, Шипачёв) – 53:02 (5x4)    

«Весь сезон мы очень сильно зависим от игры вратарей. При их сверхнадёжной игре мы добываем очки. А как только вратари ошибаются или допускают промахи, нам очень сложно приходится. Хотя сегодня забросили три шайбы — нам в последних матчах не всегда удавалось это сделать; но четвёртый пропущенный гол стал ключевым», — приводит слова Десяткова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» примет на своём льду «Торпедо» 10 февраля. «Динамо» в этот же день примет в Минске череповецкую «Северсталь».

Минское «Динамо» в гостях разгромило «Ладу», забросив восемь шайб
