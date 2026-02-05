«Мы очень сильно зависим от игры вратарей». Десятков — о разгромном поражении «Лады»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о разгромном поражении от минского «Динамо» (3:8) в Тольятти.

«Весь сезон мы очень сильно зависим от игры вратарей. При их сверхнадёжной игре мы добываем очки. А как только вратари ошибаются или допускают промахи, нам очень сложно приходится. Хотя сегодня забросили три шайбы — нам в последних матчах не всегда удавалось это сделать; но четвёртый пропущенный гол стал ключевым», — приводит слова Десяткова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» примет на своём льду «Торпедо» 10 февраля. «Динамо» в этот же день примет в Минске череповецкую «Северсталь».