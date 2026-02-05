ХК ЦСКА одержал шестую победу подряд, оказавшись сильнее «Шанхая»
Поделиться
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ЦСКА. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Дроздов, Саморуков) – 45:00 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первых двух периодах команды голов не забили. В начале третьей двадцатиминутки Павел Карнаухов открыл счёт во встрече. Данная шайба стала единственной в игре.
Для ЦСКА сегодняшняя победа оказалась шестой кряду.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» примут на своём льду «Локомотив» 10 февраля. ЦСКА 12 февраля встретится в гостях с московским «Спартаком».
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
22:15
-
22:00
-
21:43
-
21:38
-
21:26
-
21:14
-
21:05
-
20:47
-
20:31
-
20:16
-
20:00
-
19:42
-
19:40
-
19:25
-
19:06
-
18:57
-
18:55
-
18:32
-
18:16
-
17:57
-
17:43
-
17:29
-
17:15
-
16:57
-
16:44
-
16:25
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20