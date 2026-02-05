Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — ЦСКА, результат матча 5 февраля 2026 года, счёт 0:1, КХЛ 2025/2026

ХК ЦСКА одержал шестую победу подряд, оказавшись сильнее «Шанхая»
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ЦСКА. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Дроздов, Саморуков) – 45:00 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды голов не забили. В начале третьей двадцатиминутки Павел Карнаухов открыл счёт во встрече. Данная шайба стала единственной в игре.

Для ЦСКА сегодняшняя победа оказалась шестой кряду.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» примут на своём льду «Локомотив» 10 февраля. ЦСКА 12 февраля встретится в гостях с московским «Спартаком».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android