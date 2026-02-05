Квартальнов высказался о разгромной победе минского «Динамо» над «Ладой»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Ладой» (8:3).

– Третий период нам удался. Большинство сегодня сыграло решающую роль, где мы забили, провели хорошую игру.

– Интересный факт, абсолютное равенство по броскам в створ. Что не удавалось, чтобы взять преимущество?

– Пропала уверенность. Сегодня тот момент, где, можно сказать, что что-то пошло, прорвалось. Если большинство работает, всегда легко играть на выигрыш. Здесь этот план сработал. А так – уверенность у ребят ушла, многое не получалось. Два периода были непростыми, только забили, получили сразу. Повторюсь, третий период решил.

– Как капитан себя чувствует?

– Глаз замотан. Сейчас в больницу поедет. Пока ничего не могу сказать, — цитирует Квартальнова сайт «Динамо».