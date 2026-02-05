Скидки
Квартальнов высказался о разгромной победе минского «Динамо» над «Ладой»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Ладой» (8:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 8
Динамо Мн
Минск
1:0 Таймазов (Сетдиков, Михайлов) – 12:34 (5x5)     1:1 Хэмилтон (Пышкайло, Спунер) – 18:23 (5x5)     1:2 Мелош (Галиев, Лимож) – 25:16 (5x5)     2:2 Кугрышев (Чивилёв) – 29:50 (5x4)     2:3 Шипачёв (Бориков) – 34:01 (5x5)     3:3 Сетдиков (Савчик, Морозов) – 34:31 (5x5)     3:4 Лимож (Хэмилтон, Энас) – 41:41 (5x5)     3:5 Пинчук (Лимож, Энас) – 45:29 (5x5)     3:6 Диц (Энас, Шипачёв) – 51:13 (5x3)     3:7 Галиев (Энас, Шипачёв) – 51:35 (5x3)     3:8 Галиев (Диц, Шипачёв) – 53:02 (5x4)    

– Третий период нам удался. Большинство сегодня сыграло решающую роль, где мы забили, провели хорошую игру.

– Интересный факт, абсолютное равенство по броскам в створ. Что не удавалось, чтобы взять преимущество?
– Пропала уверенность. Сегодня тот момент, где, можно сказать, что что-то пошло, прорвалось. Если большинство работает, всегда легко играть на выигрыш. Здесь этот план сработал. А так – уверенность у ребят ушла, многое не получалось. Два периода были непростыми, только забили, получили сразу. Повторюсь, третий период решил.

– Как капитан себя чувствует?
– Глаз замотан. Сейчас в больницу поедет. Пока ничего не могу сказать, — цитирует Квартальнова сайт «Динамо».

