Квартальнов высказался о разгромной победе минского «Динамо» над «Ладой»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Ладой» (8:3).
– Третий период нам удался. Большинство сегодня сыграло решающую роль, где мы забили, провели хорошую игру.
– Интересный факт, абсолютное равенство по броскам в створ. Что не удавалось, чтобы взять преимущество?
– Пропала уверенность. Сегодня тот момент, где, можно сказать, что что-то пошло, прорвалось. Если большинство работает, всегда легко играть на выигрыш. Здесь этот план сработал. А так – уверенность у ребят ушла, многое не получалось. Два периода были непростыми, только забили, получили сразу. Повторюсь, третий период решил.
– Как капитан себя чувствует?
– Глаз замотан. Сейчас в больницу поедет. Пока ничего не могу сказать, — цитирует Квартальнова сайт «Динамо».
- 5 февраля 2026
-
22:15
-
22:00
-
21:43
-
21:38
-
21:26
-
21:14
-
21:05
-
20:47
-
20:31
-
20:16
-
20:00
-
19:42
-
19:40
-
19:25
-
19:06
-
18:57
-
18:55
-
18:32
-
18:16
-
17:57
-
17:43
-
17:29
-
17:15
-
16:57
-
16:44
-
16:25
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20