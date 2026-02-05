Скидки
Хоккей

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 5 февраля 2026 года

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 5 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, в Милане стартовал женский олимпийский турнир по хоккею. Состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Олимпиады по хоккею.

Результаты встреч Олимпиады по хоккею среди женщин на 5 февраля 2026 года:

Группа B. Швеция – Германия — 4:1;
Группа B. Италия – Франция — 4:1;
Группа A. США – Чехия — 5:1;

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 проходит с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно два комплекта медалей (женщины и мужчины). На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Комментарии
