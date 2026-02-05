Скидки
«Получается, я вдвойне предатель?» Губерниев — о заявлении Фетисова про Олимпиаду

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление двукратного олимпийского чемпиона Вячелава Фетисова, который считает предательством просмотр хоккея на Олимпиаде на фоне отстранения сборной России.

«Ого, а я ещё биатлон без наших хотел посмотреть! Получается, я вдвойне предатель?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Вячеслав Фетисов в интервью «Чемпионату» заявил, что не будет следить за хоккейным турниром на Олимпиаде 2026 года в Милане из-за отстранения сборной России. Это будут первые за 12 лет Олимпийские игры, в которых примут участие хоккеисты НХЛ.

