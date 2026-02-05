«Горжусь командой, ребятами». Игорь Ларионов — о победе СКА над «Северсталью»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Северсталью» (3:1).

«Горжусь командой. Ребятами. Хороший матч. Три части игры – три периода. Первый период был очень, очень – по качеству игры – очень сильным. Это то, что хочется видеть. Второй период – отдали инициативу сопернику. Отдам должное команде Андрея Козырева, которая хорошо играет с шайбой. Молодые ребята, смотреть интересно. Они играют в хоккей. Дали забить им гол. Третий период – наверное, всё-таки опыт и тот труд, те качества ребят взяли верх. С победой команду. С победой болельщиков, которые были сегодня на игре. Потрясающая поддержка в Череповце. Для меня этот город особенный, скажу честно. Здесь 53 года назад я начал свой победный путь в «Золотой шайбе» в «Снежинке». Это было очень давно. Приятно возвращаться, как всегда, в тот город, где любят хоккей. Где растёт хорошая команда», — цитирует Ларионова пресс-служба «Северстали».