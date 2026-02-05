Скидки
«Горжусь командой, ребятами». Игорь Ларионов — о победе СКА над «Северсталью»

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Северсталью» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Сапего (Голдобин, Зеленов) – 10:10 (5x5)     1:1 Аймурзин (Скоренов, Калдис) – 39:18 (5x4)     1:2 Поляков (Короткий, Гримальди) – 54:06 (5x4)     1:3 Зыков (Голдобин, Плотников) – 56:16 (5x5)    

«Горжусь командой. Ребятами. Хороший матч. Три части игры – три периода. Первый период был очень, очень – по качеству игры – очень сильным. Это то, что хочется видеть. Второй период – отдали инициативу сопернику. Отдам должное команде Андрея Козырева, которая хорошо играет с шайбой. Молодые ребята, смотреть интересно. Они играют в хоккей. Дали забить им гол. Третий период – наверное, всё-таки опыт и тот труд, те качества ребят взяли верх. С победой команду. С победой болельщиков, которые были сегодня на игре. Потрясающая поддержка в Череповце. Для меня этот город особенный, скажу честно. Здесь 53 года назад я начал свой победный путь в «Золотой шайбе» в «Снежинке». Это было очень давно. Приятно возвращаться, как всегда, в тот город, где любят хоккей. Где растёт хорошая команда», — цитирует Ларионова пресс-служба «Северстали».

