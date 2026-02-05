Скидки
Хоккей

Игорь Ларионов комплиментарно оценил работу Андрея Козырева в «Северстали»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Северсталью» (3:1) комплиментарно оценил работу наставника череповецкого клуба Андрея Козырева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Сапего (Голдобин, Зеленов) – 10:10 (5x5)     1:1 Аймурзин (Скоренов, Калдис) – 39:18 (5x4)     1:2 Поляков (Короткий, Гримальди) – 54:06 (5x4)     1:3 Зыков (Голдобин, Плотников) – 56:16 (5x5)    

— За всю вашу тренерскую карьеру в КХЛ в Череповце вы одержали шесть побед и потерпели три поражения. Насколько сложно играть в Череповце?
— Мне нравится работа Андрея Козырева. Мы с ним вместе были в одной команде, в молодёжной сборной. Многие вещи, которые были в то время, из молодёжки перешли в «Торпедо». После этого Андрей перешёл в Череповец. Мне импонирует игра этой команды, потому что у него хорошие ребята, у них хороший потенциал. Всегда, когда ты играешь с такой командой в сезоне, ты получаешь большое удовольствие.

Масса моментов, масса той игры, которую хотят видеть зрители, потому что она идёт от души. Она идёт с большой серией ошибок, которая характерна для такого стиля. С другой стороны, это заставляет зрителя переживать, даёт те эмоции, которые они получают. Поэтому всегда, приезжая сюда, или играя с Череповцом в составе «Торпедо», сейчас питерского СКА, я знаю, что это будет неординарный матч. Это будет не шахматная партия, это будет хоккей, который приносит удовольствие болельщикам, — цитирует Ларионова пресс-служба «Северстали».

