Игорь Ларионов комплиментарно оценил работу Андрея Козырева в «Северстали»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Северсталью» (3:1) комплиментарно оценил работу наставника череповецкого клуба Андрея Козырева.

— За всю вашу тренерскую карьеру в КХЛ в Череповце вы одержали шесть побед и потерпели три поражения. Насколько сложно играть в Череповце?

— Мне нравится работа Андрея Козырева. Мы с ним вместе были в одной команде, в молодёжной сборной. Многие вещи, которые были в то время, из молодёжки перешли в «Торпедо». После этого Андрей перешёл в Череповец. Мне импонирует игра этой команды, потому что у него хорошие ребята, у них хороший потенциал. Всегда, когда ты играешь с такой командой в сезоне, ты получаешь большое удовольствие.

Масса моментов, масса той игры, которую хотят видеть зрители, потому что она идёт от души. Она идёт с большой серией ошибок, которая характерна для такого стиля. С другой стороны, это заставляет зрителя переживать, даёт те эмоции, которые они получают. Поэтому всегда, приезжая сюда, или играя с Череповцом в составе «Торпедо», сейчас питерского СКА, я знаю, что это будет неординарный матч. Это будет не шахматная партия, это будет хоккей, который приносит удовольствие болельщикам, — цитирует Ларионова пресс-служба «Северстали».