Митч Лав: сыграли достойно, но пока без очков

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о домашнем поражении во встрече с ЦСКА (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Дроздов, Саморуков) – 45:00 (5x5)    

— Настолько была сегодня оборонительная игра у обеих команд, что даже и побросать много толком не успели. Я ещё не смотрел наши видеомоменты, однако точно говорю, что их было очень мало. Есть небольшие компоненты, в которых мои игроки могли бы сыграть лучше, но, видимо, из-за того, что ЦСКА очень организованная команда, нам это не удалось. Сегодня была игра в стиле «плей-офф», грузная, нескоростная, выдержанная. Нападать не получалось. Я считаю, что сыграли достойно. Пока без очков.

— Откуда такое доверие Адаму Кленденингу? У него огромное игровое время.
— Это игрок с огромным опытом, у меня нет к кому-то «лучшего» отношения. Я просто понимаю, что у нас сейчас нет такого защитника, у которого есть талант подносить шайбы нападающим, каковым обладает Адам. Сегодня он отдавал возможные пасы на гол тому же Попугаеву, хорошо сыграл.

— Выпустили Попугаева спустя три игры.
— Каждый иногда должен посмотреть игру с трибуны и переосмыслить свои действия, а я сейчас подыскиваю сочетания, которые будут работать. У Никиты сегодня игра налажена была лучше, значит, мы всё делаем правильно, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

