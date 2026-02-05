Игорь Никитин: тяжёлая игра, в конце спас Гамзин

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победу с минимальным счётом над «Шанхайскими Драконами» (1:0).

«Сегодня получилась очень тяжёлая игра, очень тяжело забивалось, но соперник был силён. Моменты были и у «драконов», но мои парники молодчики и нашли силы сопротивляться. В самой концовке третьего периода спас Гамзин, там мог быть гол. Игра получилось вязкой, потому что Шанхай играл организованно, было мало пространства для броска. Бо́льшую часть времени отбирали друг у друга шайбу, до броска ещё надо было доехать к воротам», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.