Андрей Козырев рассказал про поражение «Северстали» от СКА в Череповце

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении в домашнем матче от СКА (1:3).

— Начало было за соперником. Во втором периоде мы выравняли игру, создали несколько моментов, сравняли счёт. Третий период уже шёл до заброшенной шайбы. Увы, эту шайбу забросил соперник.

— Как оцените внедрение молодого Ивана Окунёва во второе звено? Всё-таки он играл с такими более опытными ребятами, как Данил Аймурзин и Михаил Ильин.

— Во-первых, у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвёртого звена по нумерации – как вы это представляете. Это раз. Второй момент – он только приехал к нам, играет с листа. Ещё очень тяжело, а навыки у него хорошие.

— Недавно клуб вывел из списка травмированных Александра Самойлова. Стоит ли ожидать его после паузы на Матч звёзд?

— Да, действительно, Александр залечил травму. На данный момент он приступил к ледовым тренировкам, а когда он выйдет на лёд, я вам точно не могу сказать, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».