«Всё начинается с тренеров». Драйзайтль — об «Эдмонтоне» после трёх поражений подряд

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль раскритиковал тренеров и хоккеистов канадского клуба после поражения от «Калгари Флэймз» (3:4), которое стало для «нефтяников» третьим подряд.

«В этой лиге слишком сложно бездельничать во время игр и пытаться добиться победных серий. Вам нужны все. Всё начинается с тренеров. Вы никогда не выиграете, если у вас будет играть четыре или пять человек. Всё начинается с самого верха. Мы можем быть лучше. Наши лидеры могут быть лучше. Мы возьмем паузу и соберёмся», — приводит слова Драйзайтля The Score.

Отметим, что в матче с «Калгари» Леон Драйзайтль оформил дубль.