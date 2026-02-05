«Всё начинается с тренеров». Драйзайтль — об «Эдмонтоне» после трёх поражений подряд
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль раскритиковал тренеров и хоккеистов канадского клуба после поражения от «Калгари Флэймз» (3:4), которое стало для «нефтяников» третьим подряд.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Юбердо (Уигар, Гридин) – 03:12 (pp) 1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 05:14 (pp) 2:1 Гридин (Уигар, Кули) – 14:44 (pp) 3:1 Зари (Уайтклауд, Кадри) – 31:43 3:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 38:26 (pp) 3:3 Капанен (Подколзин, Бушар) – 44:17 4:3 Ломберг (Кадри, Уайтклауд) – 46:44
«В этой лиге слишком сложно бездельничать во время игр и пытаться добиться победных серий. Вам нужны все. Всё начинается с тренеров. Вы никогда не выиграете, если у вас будет играть четыре или пять человек. Всё начинается с самого верха. Мы можем быть лучше. Наши лидеры могут быть лучше. Мы возьмем паузу и соберёмся», — приводит слова Драйзайтля The Score.
Отметим, что в матче с «Калгари» Леон Драйзайтль оформил дубль.
