«Плотная игра уровня плей-офф». Соркин — о победе ЦСКА над «Шанхайскими Драконами»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин высказался о минимальной победе над «Шанхайскими Драконами» (1:0).

— По счёту игра получилась тяжёлой. Как она выглядела изнутри?

— Счёт отражает ход матча, плотная игра уровня плей-офф. Перед третьим периодом понимали, что будет дальше. Дотерпели, забили хороший гол, довели до победы.

— Когда ты выносил с ленточки шайбу, как успел среагировать?

— Это всё на автомате происходит. Спускался вниз, увидел, что она катится, забрал её с ленточки. На самом деле не успеваешь подумать в такой момент, просто играешь на чувстве — и всё.

— Обе игры с «Шанхаем» получились близкие, плотные. Эта команда неудобная по стилю?

— Да, команда североамериканская по стилю. Обученные достаточно, всегда плотно играют. Следующая игра тоже будет такой. Нам главное — не отходить от своей игры и гнуть свою линию.

— Продолжается удачная серия, шестой подряд матч выиграли. Чувствует ли команда, что прибавляет с каждым матчем?

— Сложно сказать. Да, уверенность прибавляется, но ещё есть над чем работать. Движемся в правильном направлении, — цитирует Соркина пресс-служба ЦСКА.