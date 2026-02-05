Легенда «Рейнджерс» Хенрик Лундквист пожелал удачи Артемию Панарину

Легендарный шведский экс-голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист пожелал удачи российскому нападающему Артемию Панарину, который перешёл в «Лос-Анджелес Кингз».

«Невероятное выступление в «Рейнджерс»! Всего наилучшего, Хлебушек!» — написал Лундквист на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Артемий Панарин был обменян в «Лос-Анджелес Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, а также на условные пики в третьем раунде драфта 2026 года и четвёртом раунде драфта 2028 года.

На данный момент «Кингз» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, записав в свой актив 60 очков.