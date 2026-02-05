Результаты матчей КХЛ на 5 февраля 2026 года

Сегодня, 5 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 5 февраля 2026 года:

«Авангард» – «Автомобилист» — 2:3 ОТ;

«Лада» – «Динамо» Мн — 3:8;

«Северсталь» – СКА — 1:3;

«Шанхайские Драконы» – ЦСКА — 0:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 75 очками после 54 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 84 очка после 51 игры. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.