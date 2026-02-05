Результаты матчей ВХЛ на 5 февраля 2026 года

Сегодня, 5 февраля, состоялись шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 5 февраля 2026 года:

«Норильск» – «Магнитка» — 0:4;

«Горняк-УГМК» – СКА-ВМФ — 1:3;

«Торос» – «Барс» — 4:3 ОТ;

«Ижсталь» – ЦСК ВВС — 2:1;

«Торпедо-Горький» – «Динамо-Алтай» — 8:3;

«Челны» – «Кристалл» — 1:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 78 очками после 48 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (72 очка в 47 играх).