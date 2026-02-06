Скидки
Брейден Пойнт не выступит на Олимпиаде-2026 в составе сборной Канады по хоккею

Брейден Пойнт не выступит на Олимпиаде-2026 в составе сборной Канады по хоккею
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт исключён из заявки олимпийской сборной Канады по хоккею, которая выступит на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д«Ампеццо, сообщил инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в социальной сети X со ссылкой на собственные источники. Причину, по которой Пойнт не примет участия на Олимпийских играх, журналист не назвал.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Победителем предыдущего олимпийского турнира в Пекине в 2022 году стала сборная Финляндии. Сборная России по хоккею не примет участия в Олимпиаде из-за отстранения по политическим причинам.

Видео: Видео с олимпийской хоккейной арены в Милане:

