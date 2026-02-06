Российский флаг появился на трибунах во время матча женских сборных США — Чехия на ОИ-2026

Во время матча между женскими национальными командами США и Чехии (5:1) на трибунах был замечен российский флаг, сообщает Seznam Zprávy.

По данным источника, российский флаг появился за скамейкой сборной Чехии. В третьем периоде к российскому флагу подошла менеджер матча, назначенная ИИХФ для контроля за проведением встречи. Женщина отвязала флаг и унесла его. Однако в этот момент к ней подбежал мужчина, который сидел под крышей арены. Он вырвал флаг у неё из рук, спрятал под одежду и ушёл.

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. Россияне выступят на Играх под нейтральным флагом и в очень ограниченном составе. Приглашения на турнир получили лишь 13 спортсменов.