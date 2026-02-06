Российский флаг появился на трибунах во время матча женских сборных США — Чехия на ОИ-2026
Во время матча между женскими национальными командами США и Чехии (5:1) на трибунах был замечен российский флаг, сообщает Seznam Zprávy.
Олимпийские игры 2026 (ж) . Группа A
05 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
США
Окончен
5 : 1
Чехия
1:0 Карпентер (Келлер, Эдвардс) – 15:55 (pp) 2:0 Данн (Джанеке) – 23:13 3:0 Скамурра (Джанеке) – 24:36 3:1 Юржичкова (Млинкова) – 28:37 4:1 Найт (Карпентер, Билка) – 37:50 5:1 Скамурра (Паннек) – 44:22
По данным источника, российский флаг появился за скамейкой сборной Чехии. В третьем периоде к российскому флагу подошла менеджер матча, назначенная ИИХФ для контроля за проведением встречи. Женщина отвязала флаг и унесла его. Однако в этот момент к ней подбежал мужчина, который сидел под крышей арены. Он вырвал флаг у неё из рук, спрятал под одежду и ушёл.
Зимние Олимпийские игры проходят в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. Россияне выступят на Играх под нейтральным флагом и в очень ограниченном составе. Приглашения на турнир получили лишь 13 спортсменов.
