Главный тренер «Вашингтона»: мы находимся в режиме отчаяния

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о ситуации команды накануне матча с «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
«Мы находимся в режиме отчаяния уже какое-то время. В дивизионе и в конференции очень плотная борьба. Но я уже не раз об этом говорил: из-за того, что пауза в этом году получилась такой необычной, для многих она подкрадывается незаметно. Вдруг ты выходишь из перерыва и понимаешь, что до конца всего сезона осталось лишь 23 встречи. Всё потому, что обычно пауза на Матч всех звёзд – именно к ней мы мысленно привязываемся – приходится чуть больше чем на середину сезона.

В этом году всё по-другому: возвращаясь после паузы, ты уже проведёшь около 60 встреч за сезон. Так что в оставшихся 20 играх нам нужно выдать серьёзный отрезок, и мы завершим сезон правильно, или, по крайней мере, сделаем всё возможное, чтобы завершить его правильно, в матче с «Нэшвиллом», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

«Вашингтон» проведёт игру с «Нэшвиллом» сегодня, 6 февраля, начало – в 3:00 мск.

Тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение команды в матче с «Филадельфией»
