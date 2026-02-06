Стало известно, кто заменит Брейдена Пойнта в составе олимпийской сборной Канады

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис заменил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейдена Пойнта в составе олимпийской сборной Канады по хоккею, сообщил официальный аккаунт Канадской хоккейной ассоциации в социальной сети X. О причинах исключения Пойнта из заявки «кленовых листьев» на зимнюю Олимпиаду-2026 не сообщается.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Победителем предыдущего олимпийского турнира в Пекине в 2022 году стала сборная Финляндии. Сборная России по хоккею не примет участия в Олимпиаде из-за отстранения по политическим причинам.

