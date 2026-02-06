Брэд Маршан ответил на вопрос о своей травме в преддверии Олимпиады-2026

Нападающий «Флориды Пантерз» и олимпийской сборной Канады Брэд Маршан ответил на вопрос, существовали ли у него какие-либо опасения по поводу своей травмы в преддверии зимней Олимпиады-2026.

«Это просто такая тонкая грань — хотеть чувствовать себя по-настоящему хорошо на Олимпийских играх. Очевидно, что сейчас мы боремся за важные очки. Но это ощущалось нормально. На самом деле, я не беспокоился», — приводит слова Маршана журналист Алекс Баумгартнер в социальной сети X.

В 2026 году Брэд Маршан пропустил из-за травмы семь матчей регулярного чемпионата НХЛ с 9 по 23 января и два матча с 31 января по 3 февраля. В ночь с 4 на 5 февраля 37-летний форвард сыграл в домашней встрече с «Бостон Брюинз» (5:4 Б) и стал автором победного послематчевого буллита.

До начала Олимпиады-2026 в Италии отстающей на шесть очков от зоны плей-офф Восточной конференции «Флориде» осталось провести одну игру — в ночь с 5 на 6 февраля мск с соседями по штату «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде.

