В женской сборной Чехии отреагировали на появление флага России на матче с США на ОИ-2026
Поделиться
Менеджер сборной Чехии по хоккею Тереза Садилова отреагировала на то, что российский флаг появился на трибунах во время матча с национальной командой США на Олимпийских играх в Италии.
Олимпийские игры 2026 (ж) . Группа A
05 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
США
Окончен
5 : 1
Чехия
1:0 Карпентер (Келлер, Эдвардс) – 15:55 (pp) 2:0 Данн (Джанеке) – 23:13 3:0 Скамурра (Джанеке) – 24:36 3:1 Юржичкова (Млинкова) – 28:37 4:1 Найт (Карпентер, Билка) – 37:50 5:1 Скамурра (Паннек) – 44:22
«Нам это совершенно не понравилось, это была ненужная провокация. Мы сразу связались с ИИХФ и попросили убрать флаг, они отреагировали довольно быстро. Если честно, я не знаю, что именно произошло и кто его туда повесил», — приводит слова Садиловой Seznam Zprávy.
Женская сборная Чехии проиграла США со счётом 1:5.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. Россияне выступят на Играх под нейтральным флагом и в очень ограниченном составе. Приглашения на турнир получили лишь 13 спортсменов.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 февраля 2026
-
02:38
-
02:21
-
01:50
-
01:42
-
01:39
-
01:30
- 5 февраля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:35
-
23:22
-
23:10
-
22:54
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:26
-
22:15
-
22:00
-
21:43
-
21:38
-
21:26
-
21:14
-
21:05
-
20:47
-
20:31
-
20:16
-
20:00
-
19:42
-
19:40
-
19:25
-
19:06
-
18:57
-
18:55
-
18:32