В женской сборной Чехии отреагировали на появление флага России на матче с США на ОИ-2026

В женской сборной Чехии отреагировали на появление флага России на матче с США на ОИ-2026
Комментарии

Менеджер сборной Чехии по хоккею Тереза Садилова отреагировала на то, что российский флаг появился на трибунах во время матча с национальной командой США на Олимпийских играх в Италии.

Олимпийские игры 2026 (ж) . Группа A
05 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
США
Окончен
5 : 1
Чехия
1:0 Карпентер (Келлер, Эдвардс) – 15:55 (pp)     2:0 Данн (Джанеке) – 23:13     3:0 Скамурра (Джанеке) – 24:36     3:1 Юржичкова (Млинкова) – 28:37     4:1 Найт (Карпентер, Билка) – 37:50     5:1 Скамурра (Паннек) – 44:22    

«Нам это совершенно не понравилось, это была ненужная провокация. Мы сразу связались с ИИХФ и попросили убрать флаг, они отреагировали довольно быстро. Если честно, я не знаю, что именно произошло и кто его туда повесил», — приводит слова Садиловой Seznam Zprávy.

Женская сборная Чехии проиграла США со счётом 1:5.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. Россияне выступят на Играх под нейтральным флагом и в очень ограниченном составе. Приглашения на турнир получили лишь 13 спортсменов.

