В женской сборной Чехии отреагировали на появление флага России на матче с США на ОИ-2026

Менеджер сборной Чехии по хоккею Тереза Садилова отреагировала на то, что российский флаг появился на трибунах во время матча с национальной командой США на Олимпийских играх в Италии.

«Нам это совершенно не понравилось, это была ненужная провокация. Мы сразу связались с ИИХФ и попросили убрать флаг, они отреагировали довольно быстро. Если честно, я не знаю, что именно произошло и кто его туда повесил», — приводит слова Садиловой Seznam Zprávy.

Женская сборная Чехии проиграла США со счётом 1:5.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. Россияне выступят на Играх под нейтральным флагом и в очень ограниченном составе. Приглашения на турнир получили лишь 13 спортсменов.