Стало известно, почему Пойнт не сыграет за сборную Канады на Олимпиаде в Милане

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт исключён из заявки олимпийской сборной Канады по хоккею из-за травмы, сообщает The Athletic.
По данным источника, 12 января в Филадельфии он получил травму, когда соперник упал ему на ногу, и, несмотря на попытки вернуться в строй в последние недели, так и не смог восстановить необходимую силу для игры на Олимпийских играх в Милане.
Ранее сообщалось, что нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис заменил Пойнта в составе олимпийской сборной Канады.
Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Сборная России по хоккею не примет участия в Олимпиаде из-за отстранения.