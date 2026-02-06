Скидки
Стало известно, почему Пойнт не сыграет за сборную Канады на Олимпиаде в Милане

Стало известно, почему Пойнт не сыграет за сборную Канады на Олимпиаде в Милане
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт исключён из заявки олимпийской сборной Канады по хоккею из-за травмы, сообщает The Athletic.

По данным источника, 12 января в Филадельфии он получил травму, когда соперник упал ему на ногу, и, несмотря на попытки вернуться в строй в последние недели, так и не смог восстановить необходимую силу для игры на Олимпийских играх в Милане.

Ранее сообщалось, что нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис заменил Пойнта в составе олимпийской сборной Канады.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Сборная России по хоккею не примет участия в Олимпиаде из-за отстранения.

