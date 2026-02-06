Артемий Панарин впервые прокомментировал свой переход из «Рейнджерс» в «Кингз»

Российский нападающий Артемий Панарин впервые прокомментировал свой переход из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Много хороших воспоминаний. Кажется, время пролетело очень быстро… Пару раз дошли до финала конференции. Отличная команда ребят… Я был горд играть за этих парней, носить этот свитер. Большое спасибо фанатам». Мы немного обсуждали контракт, но мне показалось, что это предложение говорило: «Мы не уверены, хотим мы тебя или нет», — приводит слова Панарина журналист Питер Бау в социальной сети X.

Панарина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.