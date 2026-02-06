Скидки
Панарин: скорее всего, я бы вернулся в Россию, если бы «Кингз» ничего мне не предложили

Российский нападающий Артемий Панарин заявил, что если бы не предложение от «Лос-Анджелес Кингз».

«Я не был готов выбирать команду, в которую не хотел бы переходить. Скорее всего, я бы вернулся в Россию, если бы Лос-Анджелес ничего мне не предложил», — приводит слова Панарина журналист Питер Бау в социальной сети X.

«Рейнджерс» обменял Панарина в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ россиянин представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

