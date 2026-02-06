Андрей Свечников открыл счёт в матче с «Рейнджерс», красиво обыграв соперника

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Этот гол стал для Андрея 21-м в текущем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На седьмой минуте матча при счёте 0:0 Свечников выскочил на замену по ходу игры во время атаки «Каролины», ворвался в чужую зону, на скорости получил шайбу у синей линии, обвёл защитника и послал шайбу в дальний угол ворот Джонатана Куика.