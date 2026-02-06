Овечкин сравнялся с Дельвеккьо по количеству проведённых игр в истории НХЛ
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».
НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уилсон (Чикран, Протас) – 04:15 2:0 Дюбуа (Строум, Карлсон) – 12:48 (pp) 3:0 Чикран – 28:42
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1550-й в карьере в НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард вышел на 17-е место, сравнявшись с трёхкратным обладателем Кубка Стэнли Алексом Дельвеккьо.
Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1552 встречи).
