Овечкин сравнялся с Дельвеккьо по количеству проведённых игр в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1550-й в карьере в НХЛ.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард вышел на 17-е место, сравнявшись с трёхкратным обладателем Кубка Стэнли Алексом Дельвеккьо.

Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1552 встречи).