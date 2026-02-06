Панарин рассказал, что говорил ему одноклубник по «Рейнджерс» Гавриков о «Кингз»

Российский нападающий Артемий Панарин, перешедший из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз» 4 февраля, сообщил, что рассказывал ему о «Лос-Анджелесе» игравший там ранее защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков.

«Отличные товарищи по команде, отличная организация, отличное место для жизни… Я не хотел ехать куда-то ещё». Если бы Кенни (генеральный менеджер «Кингз» Кен Холланд. — Прим. «Чемпионата») знал об этом, он, вероятно, дал бы мне $ 5 млн (смеётся)», — приводит слова Панарина журналист Деннис Бернштейн в социальной сети X.

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес» после обмена продлил истекающий летом 2026 года контракт Панарина на два года с кэпхитом $ 11 млн.

30-летний российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков выступал за «Кингз» с 2023 по 2025 год.

